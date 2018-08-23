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Сенатор: Россия откажется от закупок электроники в США

08:48
  • четверг
  • 23 августа 2018

Россия откажется от закупок в США электронных устройств и комплектующих двойного назначения в связи с новыми санкциями. Приоритет будет отдаваться Китаю и ряду других стран.

Россия откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения, об этом сообщает РИА Новости.

"Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР. Оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, так что мы в любом случае найдем выход", - заявил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 22 августа.

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