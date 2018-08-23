При ДТП с маршруткой на Кубани пострадали восемь человек

В Краснодарском крае маршрутный микроавтобус Hyundai столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали восемь человек, трое госпитализированы.
В райцентре Приморско-Ахтарск, что на побережье Азовского моря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю.
"Столкнулись пассажирский микроавтобус Hyundai и "Лада Калина". В результате ДТП восемь человек доставлены в больницу, из них трое госпитализированы", - сообщили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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