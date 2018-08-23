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Facebook заблокировал более 400 приложений из-за неуверенности в разработчиках

08:50
  • четверг
  • 23 августа 2018

Администрация Facebook заблокировала более 400 приложений. Их разработчиков заподозрили в связи с утечкой данных пользователей. Под блокировку попало, в частности, myPersonality, которым пользовались более 4 миллионов человек.

В Facebook заблокировали более 400 приложений - такое решение руководство социальной сети приняло из-за подозрений, что разработчики программ могут быть как-то связаны с утечкой данных пользователей. Об этом пишет "Газета.ру".

Всего же с момента начала соответствующего расследования в марте 2018 года администрация соцсети проверила несколько тысяч приложений. Уточняется, что в перечень заблокированных попало myPersonality, у которого было более четырех миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что в Facebook появилась система, определяющая уровень благонадежности юзера по шкале от нуля до одного. Нововведение готовили с прошлого года, оно призвано помочь компании в борьбе с фейковыми новостями.

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