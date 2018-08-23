Самолет экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

Самолет, летевший из Норильска в Новосибирск, экстренно сел в Сургуте. На борту находилось 30 человек, никто не пострадал. Предварительно, экипаж принял решение приземлиться из-за отказа двигателя.

Самолет Embraer 170 авиакомпании S7 экстренно сел в Сургуте в 09:06 (07:06 мск) из-за отказа двигателя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В пресс-службе перевозчика объяснили, что у пилотов сработала сигнализация кондиционирования воздуха. "После этого экипаж принял решение сначала снизиться до трех тысяч метров, а потом приземлиться в аэропорту Сургута", - сказал представитель авиакомпании.

На борту находилось 26 человек и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставят в Новосибирск другим самолетом.

Инцидентом заинтересовались следователи. Проверку начали в уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета.