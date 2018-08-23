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МВД предлагает выдавать новые водительские права с микрочипом

09:05
  • четверг
  • 23 августа 2018

МВД предлагает встроить в водительские права мирокчипы, а сами документы производить на пластиковой основе с лазероактивными верхними и нижними слоями. Надписи на них при этом будут переведены на английский и французский языки.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала о разработанном ведомством проекте приказа о водительских правах, согласно которому соответствующие удостоверения предлагается оснастить дополнительными степенями защиты. Об этом пишет "МИР24".

В новый документ на пластиковой основе с лазероактивными верхними и нижними слоями предлагают встроить микрочип. При этом надписи будут переведены на английский и французский языки.

Выдавать такие права будут в тех подразделениях Госавтоинспекции, которые имеют необходимые технические возможности для их оформления. Вместе с тем выданные ранее водительские удостоверения старого образца все еще будут считаться действительными. 

Ранее МВД подготовило проект постановления правительства, согласно которому будут изменены правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Предлагается ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретических тестов, а также снять запрет на учебную езды на автомагистралях.

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