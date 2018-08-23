ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При крупном пожаре в Новой Москве погиб ребенок, трое пострадали

09:21
  • четверг
  • 23 августа 2018

Ребенок погиб в результате пожара в частном секторе в Новой Москве. Кроме того, пострадали трое взрослых. Общая площадь возгорания составила 99 квадратных метров - горели две постройки на участке.

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Новой Москве, сообщает ТАСС.

При разборе завалов спасатели нашли тело ребенка. Кроме того, пострадали трое взрослых - двое из них были госпитализированы санитарным вертолетом, еще одному пострадавшему медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Трагедия произошла в селе Красная Пахра Новой Москвы. Горели два строения на одном участке. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров. На данный момент огонь потушен.

Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение