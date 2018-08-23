При крупном пожаре в Новой Москве погиб ребенок, трое пострадали

Ребенок погиб в результате пожара в частном секторе в Новой Москве. Кроме того, пострадали трое взрослых. Общая площадь возгорания составила 99 квадратных метров - горели две постройки на участке.

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Новой Москве, сообщает ТАСС.

При разборе завалов спасатели нашли тело ребенка. Кроме того, пострадали трое взрослых - двое из них были госпитализированы санитарным вертолетом, еще одному пострадавшему медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Трагедия произошла в селе Красная Пахра Новой Москвы. Горели два строения на одном участке. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров. На данный момент огонь потушен.