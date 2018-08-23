СМИ сообщили о приостановке демонтажа ракетного полигона Сохэ в КНДР

На главном ракетном полигоне КНДР Сохэ с 3 августа не проводятся значимые работы по демонтажу. Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщил портал 36 North. Там добавили, что остатки ранее разобранных сооружений так никуда и не вывезли, они остаются лежать на земле.

Как сообщил портал 36 North, на западе КНДР приостановлен демонтаж ракетного полигона Сохэ. Информацию передает "Интерфакс".

Отсутствие значимых работ там наблюдается с 3 августа. Остатки ранее разобранных сооружений так никуда и не вывезли, они остаются лежать на земле.

24 июля эксперты, основываясь на данных спутниковых снимков, подтвердили начало сноса производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Сохэ является главным ракетным полигоном Северной Кореи, с него запускались межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон "делает замах" на то, чтобы продавить расширение санкционных списков по КНДР в Совбезе ООН, но сделать этого все-таки не сможет.

21 августа в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что не видят никаких признаков денуклеаризации в КНДР.