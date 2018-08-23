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Археологи нашли в Крыму останки древнего кита

09:36
  • четверг
  • 23 августа 2018

Во время археологических работ в Крыму ученые обнаружили останки древнего кита. По предварительным данным, они пролежали в земле более 10 миллионов лет.

На месте строительства Крымского моста ученые нашли останки древнего кита-цетотерия, жившего порядка десяти миллионов лет назад. Археологи считают, что животное обитало в Сарматском море. Через некоторое время, возможно, находку смогут увидеть гости полуострова, отмечает "Русская планета".

Ранее в Севастополе во время строительства трассы Таврида обнаружили стоянку древних людей. На месте нашли огромное количество артефактов. Они относятся к 50 тысячелетию до нашей эры. Находку уже называют революцией в области археологии.

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