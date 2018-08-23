ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор советует россиянам прививаться от кори перед поездкой в Европу

09:45
  • четверг
  • 23 августа 2018

В ряде европейских стран выросло число заболевших корью, Роспотребнадзор рекомендует россиянам перед заграничной поездкой сделать прививку не менее чем за две недели.

Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации по кори в Европе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Хуже всего ситуация обстоит в Сербии - 643 заболевших на один миллион населения. Следом идут Украина (606), Грузия (307), Греция (293). Напряженной остается ситуация в Румынии (70,5), Италии (55,9), Черногории (51,1) и Франции (42,2).

Причина такого всплеска заболевших корью – сокращение охвата плановой иммунизации, а также отказ от прививок.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые ранее не болели корью или не делали прививку, сделать ее не менее чем за две недели перед поездкой.

Главное сегодня
Укол
Укол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение