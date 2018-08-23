Роспотребнадзор советует россиянам прививаться от кори перед поездкой в Европу

В ряде европейских стран выросло число заболевших корью, Роспотребнадзор рекомендует россиянам перед заграничной поездкой сделать прививку не менее чем за две недели.

Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации по кори в Европе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Хуже всего ситуация обстоит в Сербии - 643 заболевших на один миллион населения. Следом идут Украина (606), Грузия (307), Греция (293). Напряженной остается ситуация в Румынии (70,5), Италии (55,9), Черногории (51,1) и Франции (42,2).

Причина такого всплеска заболевших корью – сокращение охвата плановой иммунизации, а также отказ от прививок.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые ранее не болели корью или не делали прививку, сделать ее не менее чем за две недели перед поездкой.