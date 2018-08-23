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Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Курской битве

11:36
  • четверг
  • 23 августа 2018

В четверг исполняется 75 лет Курской битве. 23 августа 1943 года завершилось одно из самых важных и кровопролитных сражений Великой Отечественной. Солдаты и офицеры Красной Армии отстояли Курск и переломили ход всей войны.

В четверг в Курске в память о погибших в ВОВ к мемориалам славы возложили траурные венки и провели военный парад, передает "ТВ Центр". На него из России и стран СНГ пригласили участников сражения. Сегодня их осталось всего 35 человек.

Битва, в которую были брошены 2 миллиона человек, как со стороны советских войск, так и фашистской Германии, продолжалась больше месяца. Ключевое сражение произошло на Курской дуге. В схватке сошлись почти 7 тысяч танков и самоходных орудий, 5 тысяч самолетов. В итоге группировка гитлеровцев на этом направлении была разгромлена.

К годовщине Курской битвы Министерство обороны опубликовало уникальные документы тех лет. Среди них секретный план освобождения Харькова — финальной точки наступления Красной армии на Курской дуге, утвержденный лично Сталиным. 

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Рассекреченные документы о Курской битве
Рассекреченные документы о Курской битве
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Рассекреченные документы о Курской битве
Рассекреченные документы о Курской битве
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Рассекреченные документы о Курской битве
Рассекреченные документы о Курской битве
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
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