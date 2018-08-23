Как торговая война между США и Китаем повлияет на мировую экономику

Новый виток торговой войны между США и Китаем. Пекин ввел ответные пошлины на американские товары. Причем, это решение вступило в силу через минуту после того, как Вашингтон обложил 25-процентным налогом китайский импорт объемом в 16 миллиардов долларов.

Вагоны, локомотивы, грузовые суда, металлические части мостов, трубы, колонны: в торговой войне между США и Китаем в ход пошла тяжёлая артиллерия. В четверг Вашингтон ввёл второй пакет пошлин на китайские товары. В списке - 300 наименований продукции, ввозимой в Штаты, общей стоимостью 16 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр".

Дональд Трамп, как известно, хочет наказать Пекин за то, что он якобы "заимствует" американские ноу-хау, говоря проще – ворует технологии. Такие вопросы обычно решают в суде, но в случае с американским президентом слово "обычно" не работает.

За историей, которую затеял Трамп, с тревогой следят американские бизнесмены. Против повышения тарифов выступают, в частности, владельцы компаний, использующих для производства своих товаров китайскую продукцию. Речь о комплектующих для мотоциклов, химических веществах для очистки сточных вод, запчастях для станков. Всё это теперь дороже на 25%, а значит, производителям придётся поднимать цены. Почти полторы тысячи американских компаний подали жалобы в торговую палату США. Это стало поводом для проведения публичных слушаний, которые длятся уже третий день.

Последствия первого раунда торговой войны уже можно оценить. После введения пакета тарифов в июле со стороны Вашингтона Пекин в ответ тоже ввёл пошлины, в частности, на американскую свинину. И спустя всего лишь месяц фермеры из США заявили о многомиллионных убытках: ведь Китай, как известно, один из крупнейших потребителей этого вида мяса.

И Китай не стал тянуть с новыми ответными мерами. Министерство коммерции КНР уже опубликовало свой список дополнительных мер: пошлинами облагаются автомобили, запчасти, медицинское оборудование, уголь и газ, ввозимые из США. Кроме того, Пекин намерен обратиться в ВТО с жалобой на неправомерные действия со стороны Вашингтона.

Уже обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на действия США Турция. Вашингтон ввёл 50%-ые пошлины на турецкие алюминий и сталь. Такое решение американские власти приняли в марте после того, как Реджеп Тайип Эрдоган призвал население менять доллары на золотые лиры. Но Дональд Трамп уверен, что его способ вести как торговые, так и политические дела – единственно верный и справедливый. Хотя угадать логику в его действиях бывает непросто. Это можно сказать и про пошлины в отношении разных стран, и про антироссийские санкции. Предоставлением доказательств в обоих случаях мистер президент себя не утруждает.

Евгения Карих, "ТВ Центр".