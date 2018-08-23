ЕС надеется на хорошую сделку с Британией по Brexit

Переговоры по "Брекзит" (Brexit) - на кону дальнейшее партнерство Великобритании и Евросоюза. Королевство уже пригрозило принятием односторонних мер, однако готово к разумному и взвешенному подходу. А в Евросоюзе надеются на достижение соглашения в остром вопросе и заключением хорошей сделки. Переговоры продлятся до ноября.

Пока министры правительства Италии пытаются понять, что делать с очередной партией мигрантов, прибывшей к берегам Сицилии, сами выходцы из африканских стран, укутавших в пледы, смиренно ожидают своей участи на корабле.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что мигрантов пустят в порт только после принятия официального решения о том, куда и когда эти мигранты уедут из Италии. Не все итальянцы разделяют мнение политика.

Дальнейший путь мигрантов всем известен. Любыми путями и способами они пытаются добраться до самых богатых стран Евросоюза. По данным статистики, приезжих в Берлине стало больше чем коренных жителей. И такая ситуация грозит многим европейским столицам. Миграционный вопрос вносит еще больший разлад в некогда единую Европу. Главный представитель ЕС по вопросам "Брексита" Мишель Бранье недавно подчеркнул, что переговоры с Великобританией идут со скрипом и могут зайти в тупик.

Неопределенность губительно влияет на экономику Британии. Темпы роста в секторе юридических услуг Соединенного Королевства замедлятся вдвое в случае реализации "жесткого" сценария выхода, говорится в докладе Ассоциации юристов Англии. Более губительные последствия ожидают само общество – растет пропасть между сторонниками и противниками "Брексита". Какой будет жизнь в королевстве – попробовали представить разработчики компьютерных игр.

В альтернативной версии Британии к власти пришло крайне правое правительство. Игрок вынужден работать вышибалой в пабе, которому платят за выявление европейских граждан. В описании к игре сказано - он вынужден это делать, чтобы оплачивать свои счета и сохранить британское гражданство.

"Мы как будто на огромной скорости летим с утеса, и никто даже не пытается тормозить. Референдум состоялся. И даже если мы и сможем повлиять на мнение общества о выходе из ЕС, это вряд ли что-то изменит глобально. Поэтому главная идея - дать людям возможность шире взглянуть на ситуацию", - рассказал разработчик игры Тим Констант.

Разработчики обещали, что скоро игра станет доступна для пользователей персональных компьютеров и игровых приставок. А после они займутся разработкой мобильный версии, если к тому времени виртуальная Британия не станет реальной.

Виктор Прокушев, Алина Напара, "ТВ Центр".