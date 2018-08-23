Двое омских подростков спасли из горящего дома женщину с детьми

Настоящий подвиг совершили в Омской области двое мальчиков 11 и 12 лет. Братья, не испугавшись огня, помогли выйти из горящего дома женщине с маленькими детьми. При этом сами получили ожоги ног.

Два обычных деревенских мальчика. Родные братья Любимовы: Денис - ему одиннадцать и Андрей - он на год старше. Живут в селе Юрьево Омской области. Летом любят погулять и погонять с друзьями мяч. Они шли встречать маму на автобусную остановку, когда увидели горящий дом. Решение что делать - пришло незамедлительно, потому что заметили в окне женщину с маленьким ребенком на руках.

Благодаря действиям Дениса на улицу смог выбраться шестилетний мальчик. А Андрей в это время бросился к окну, где они раньше заметили женщину с младенцем.

В семье Елены Буртасовой детей четверо. Двое старших близнецов - их во время пожара дома не было - находились в лагере. Шестилетний сын и еще дочка, которой два года.

Тогда братья Любимовы были в шортах. Огнем немного обожгли ноги, но все уже зажило. Пожар произошёл еще 13 июня, но о совсем недетском героическом поступке стало известно только сейчас. Денис и Андрей - мальчики скромные и им хватило обычного спасибо и похвалы родителей. Отец, правда, немного еще ругался, потому что и сам испугался за своих детей.

Теперь братьев не иначе как героями никто и не называет. Чтобы спасти людей, они рискнули собственными жизнями.

В управлении МЧС по Омской области уже приняли решение наградить братьев грамотами. Вручение должно пройти на школьной линейке в день знаний. Все информацию о подвиге мальчиков отправят в Москву - на всероссийский конкурс "Созвездие мужества", на котором ежегодно выбирают главных героев страны. Старший, Андрей, кстати, уже решил, что когда окончит школу, обязательно станет пожарным.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".