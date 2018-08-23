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Кремль подтвердил возможность встречи Путина и Трампа в Сингапуре

09:56
  • четверг
  • 23 августа 2018

Владимир Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре, который пройдет с 11 по 15 ноября. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает возможность проработки встречи Путина с Дональдом Трампом, который собирается нанести визит в Сингапур в дни проведения саммита.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре, который пройдет с 11 по 15 ноября. Об этом пишут "Известия".

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что существует возможность проработки встречи Путина с Дональдом Трампом, который собирается нанести визит в Сингапур в дни проведения саммита.

20 июля государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона рассчитывает на новую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа осенью 2018 года. По словам Помпео, в США понимают важность продолжения диалога глав двух государств. До этого Штаты направили в Кремль приглашение Путину нанести осенью официальный визит в Вашингтон.

19 августа Трамп написал в Twitter, что его встреча с Путиным в Хельсинки 16 июля была "потрясающей", добавив, что на ней "было многое достигнуто".

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