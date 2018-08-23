Deutsche Bank пригрозил разорвать отношения с властями России

Представительство Deutsche Bank в Лондоне грозится в ближайшее время разорвать отношения с российским правительством. Кредитное учреждение требует от властей обновить клиентские данные.

Лондонское подразделение Deutsche Bank предупредило российское правительство о возможном разрыве отношений, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Банк требует обновить информацию о клиентах с целью предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", - говорится в письме.

Deutsche Bank может начать процедуру прекращения отношений, если правительство не свяжется с ним в течение тридцати дней. Срок уже истек, так как письмо было отправлено 27 июня.

Представитель Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать не стал.