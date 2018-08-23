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Порошенко извинился перед украинцами за невыполненное обещание

10:30
  • четверг
  • 23 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание быстро завершить военную операцию в Донбассе. Президенту Украины жаль, что он дал надежду, которая не сбылась.

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами за то, что не выполнил обещание быстро завершить военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
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"Больше четырех лет назад я заявил, что АТО (антитеррористическая операция) будет длиться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не сбылось и прошу за это прощения", - заявил он, выступая в Днепре (бывший Днепропетровск) в День государственного флага Украины.

По словам Порошенко, для него это "серьезный урок аккуратного и серьезного отношения к своим словам и обещаниям".

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей Украины были провозглашены народные республики, которые Киев счел террористическими организациями и начал проведение АТО.

30 апреля Порошенко объявил об изменении формата военной операции на востоке страны с антитеррористической на Операцию объединенных сил.

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