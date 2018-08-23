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В ходе перестрелки в Страсбурге были ранены семь человек

10:26
  • четверг
  • 23 августа 2018

На юго-востоке Страсбурга в квартале Неухоф произошла перестрелка. Семь человек получили ранения, шестеро госпитализированы. Полиция задержала троих человек, двое помещены под стражу. По предварительным данным, конфликт возник между двумя семьями.

Как сообщило издание Le Parisien, на юго-востоке Страсбурга в квартале Неухоф произошла перестрелка, в результате которой были ранены семь человек. Информацию передает ТАСС.

По предварительным данным, конфликт возник между двумя проживающими в квартале семьями. Шесть человек были госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. 

Полиция задержала троих человек, двое уже помещены под стражу. Ведется расследование, детали произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что у станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона произошла стрельба. Пострадали три человека, они госпитализированы. В полиции не считают произошедшее терактом.

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