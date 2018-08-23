В Госдуме предложили создать госпрограмму по борьбе с одиночеством

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил создать в России государственную программу по борьбе с одиночеством. По мнению парламентария, она должна содержать несколько отдельных госпрограмм для каждой возрастной группы и в конечном итоге выработать в обществе тренд, чтобы создание семьи "стало модным".

В России может появиться государственная программа по борьбе с одиночеством. С инициативой по ее созданию выступил зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает информагентство "Москва".

"Сейчас из-за наличия огромного количества социальных сетей, общения в интернете, люди отвыкают общаться вживую. Информационное пространство искажает нашу действительность, и необходимо вмешательство со стороны государства. Нужно создать государственную программу по борьбе с одиночеством", - заявил Свинцов.

Он также отметил, что федеральные программы для каждой отдельной возрастной группы "первично будут заниматься пропагандой", рассказывая о необходимости создания семьи по телевидению и радио. Элементами этой пропаганды могут стать "специально снятые художественные фильмы". Подобные меры, по мнению парламентария, позволят создать в обществе соответствующий тренд и "сделать создание семьи модным".

Вместе с тем, говоря о проблеме одиночества за рубежом, Свинцов напомнил, что "в одной из арабских стран создали министерство счастья" (речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах). Депутат заявил, что России "до этого еще далеко", но сам он при этом готов такое ведомство возглавить.

Ранее в Госдуме предложили запретить называть "колбасой" те продукты, в которых содержится менее 50 процентов настоящего мяса. Депутаты заявили о необходимости указывать на этикетках возможные последствия от употребления "заменителя колбасы".