Прокуратура расследует новое дело в отношении актера Кевина Спейси

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новое дело о сексуальном насилии со стороны Кевина Спейси. Его обвиняют в нападении на мужчину в Малибу в октябре 2016 года. Еще по одному эпизоду актера невозможно привлечь к суду из-за срока давности.

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое обвинение в сексуальных домогательствах в адрес актера Кевина Спейси, передает Associated Press. Представитель ведомства Грег Рислинг не привел подробности, подчеркнув, что дело находится на стадии рассмотрения.

В офисе шерифа, откуда дело было передано в прокуратуру, рассказали, что расследование началось в мае 2018 года. Спейси обвинили в том, что он напал на мужчину в Малибу в октябре 2016 года.

Ранее офис шерифа расследовал другой эпизод - от октября 1992 года. Привлечь актера к суду по этому делу невозможно из-за срока давности.

В прошлом году актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. После этого с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе его коллеги по сериалу "Карточный домик". Сообщалось, что Спейси собирается обратиться за лечением "сексуальной зависимости".