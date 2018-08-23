Человек погиб в результате столкновения баржи с лодкой в Подмосковье

В Подмосковье столкнулись баржа, груженая песком, и резиновая моторная лодка, в которой находилась супружеская пара. Женщину вытащили из воды и передали врачам, а мужчина погиб.

Следственный комитет на транспорте организовал проверку по факту столкновения баржи и моторной лодки в Подмосковье, передает РИА Новости.

ЧП произошло на 1-м километре Москвы-реки в районе Голутвинского понтонного моста Коломны. Буксир-толкач с баржей, перевозившей песок, наехал на моторную резиновую лодку, в которой находилась супружеская пара.

В результате наезда моторная лодка перевернулась. Женщину вытащили из воды и передали врачам, а мужчина погиб.

Следователи выяснили, что пара находилась в лодке в ночное время без спасательных жилетов и светоотражающих элементов.