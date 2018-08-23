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СКР: польские следователи дополнительно осмотрят элементы Ту-154

11:26
  • четверг
  • 23 августа 2018

Польские следователи приедут в сентябре в Смоленск, чтобы осмотреть агрегаты и другие элементы разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М президента Леха Качиньского.

Следственный комитет удовлетворил ходатайство Польши об осмотре обломков самолета Ту-154М, разбившегося в Смоленске в 2010 году, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"С 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске", - рассказала она.

Осмотр будет производиться опытными следователями и криминалистами центрального аппарата СК России. Результаты будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке.

Авиакатастрофа польского правительственного самолета произошла 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, а также его супруга. Согласно предварительным результатам расследования катастрофы, причиной трагедии назвали ошибку пилота в плохих погодных условиях.

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