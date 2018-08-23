Ночь на 23 августа стала самой холодной в Москве с середины июня

Ночь на 23 августа стала самой холодной в Москве с 16 июня. Термометры временами показывали 8,6 градуса тепла, по области - 3,4 градуса выше нуля. Предстоящая ночь обещает быть не менее прохладной.

В Москве в ночь на 23 августа была зафиксирована самая низкая температура с 16 июня, передают "Метеоновости".

Столбики термометров опускались до плюс 8,6 градуса, а по области - до плюс 3,4. Самый низкий показатель был отмечен в Михайловском, при этом в Серпухове, Клину, Черустях, Волоколамске и Новом Иерусалиме было около плюс 4.

Синоптики предупреждают, что грядущая ночь окажется не менее холодной.

Ранее Гидрометцентр России объявил о завершении купального сезона в столичном регионе. Вместе с тем 22 августа метеорологи предположили, что в пятницу, 25 августа, в Москве может начаться "молодое бабье лето".