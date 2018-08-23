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В МИД заявили о готовности России обсуждать с США кибербезопасность

12:03
  • четверг
  • 23 августа 2018

Россия готова обсуждать с США кибербезопасность, но для этого Вашингтон должен продемонстрировать "более разумный и менее идеологизированный" подход к проблеме. При этом в МИД отметили, что всякий раз подобные осуждения сводятся к теме предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном вопросы кибербезопасности, но для этого США должны продемонстрировать "более разумный подход" к теме. Об этом пишет ТАСС.

По словам Рябкова, соответствующее обсуждение должно вестись в межведомственном формате, но вместе с тем оно требует "менее идеологизированного" отношения со стороны США.

При этом замглавы МИД обратил внимание, что в Штатах наблюдается тенденция сводить вопросы кибербезопасности к предполагаемому вмешательству России в американские внутренние дела, в частности  в выборный процесс. 

Ранее в компании Microsoft сообщили об обнаружении попыток российских хакеров повлиять на ноябрьские выборы в американский Конгресс. В Кремле эти обвинения назвали голословными и бездоказательными.

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