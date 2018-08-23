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Ремчуков рассказал о подготовке к предстоящим выборам мэра Москвы

12:28
  • четверг
  • 23 августа 2018

Тема программы "События.25-й час" – выборы мэра столицы. Как можно оценить вклад волонтеров в эту работу? С какими пожеланиями обращаются избиратели к кандидатам? И пользуется ли популярностью среди москвичей идея об организации избирательных участков за пределами города? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Константин Ремчуков.

Подготовку к предстоящим выборам мэра Москвы обсудили в ночном выпуске программы "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

"У нас волонтеры являются ключевым звеном в коммуникации между кандидатом и городом. Их неожиданно для меня оказалось очень много. У нас на данный момент около 12 тысяч волонтеров. Они очень квалифицированные, мы много их готовили", - рассказал Ремчуков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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