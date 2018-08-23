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В Воронеже вынесли приговор по делу о гибели 23 человек при пожаре в интернате

13:01
  • четверг
  • 23 августа 2018

Суд вынес приговор по делу о пожаре в психоневрологическом интернате в Воронежской области. Трагедия, в результате которой сгорели 23 пациента, произошла в декабре 2015 года. Виновными в гибели людей, которые самостоятельно не смогли покинуть здание, признали директора и завхоза учреждения. Им назначили от двух до 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Суд в Воронежской области вынес обвинительный приговор по делу о пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате, где в 2015 году сгорели 23 пациента.
СК спустя 2,5 года нашел виновных в пожаре в воронежском интернате

Директор учреждения Сергей Никифоров и завхоз Юрий Дыхненко признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности. Им дали 2,5 и два года лишения свободы в колонии-поселении соответственно.

"Должностные лица интерната, ответственные за соблюдение  норм пожарной безопасности, не обеспечили установку на  чердаке в здании жилого корпуса автоматической системы пожарной сигнализации. <…> Кроме того, ими не было организовано обучение персонала алгоритму действий при возникновении пожара", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Никифорова и Дыхненко также на три года лишили права занимать должности, связанные с ведением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности в учреждениях органов госвласти и местного самоуправления. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Пожар в жилом корпусе №1 интерната в селе Алферовка произошел в 12 декабря 2015 года. Он продолжался около четырех часов. Здание интерната полностью сгорело.

"Как установлено судом, причиной пожара стало возгорание горючей нагрузки, а именно материала отделки палаты, вследствие выделения тепла при нештатном (аварийном) режиме работы потолочного электрооборудования", - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В момент возгорания в здании находилось 70 психически нездоровых подопечных, из которых способными к самостоятельному передвижению являлись не более 50 человек.

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Сгоревший психоневрологический интернат в Воронежской области
Сгоревший психоневрологический интернат в Воронежской области
Сгоревший психоневрологический интернат в Воронежской области
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