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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии

12:42
  • четверг
  • 23 августа 2018

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии номер 3 Андрея Гурьянова. Его подозревают в получении 300 тысяч рублей взятки за содействие в условно-досрочном освобождении одного из заключенных. Решается вопрос о мере пресечения.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области Андрея Гурьянова, передает "Коммерсант".

Гурьянова, который является полковником внутренней службы, задержали с поличным 22 августа при получении взятки в 300 тысяч рублей от местного жителя. Как считают в правоохранительных органах, деньги предназначались за содействие в условно-досрочном освобождении одного из заключенных. Он отбывает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Дело возбудили по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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