Кандидат Собянин обсудил проект транспортного каркаса столицы с экспертами

В четверг кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в своем предвыборном штабе встречался с экспертами в транспортной сфере. Такие встречи до выборов проходят регулярно.

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин в четверг обсудил с общественниками проект транспортного каркаса столицы. Собянин напомнил, что год от года Москва все больше погружалась в транспортный коллапс. Поэтому было принято важное решение - строить новые дороги и развязки, открывать десятки новых станций метро, вводить каршеринг, развивать таксомоторную деятельность, а также регулировать парковки, передает "ТВ Центр".

"Все последнее годы мы строили новые дороги и развязки, развивали общественный транспорт, открывали десятки новых станций метро, вводили каршеринг, развивали таксомоторную деятельность, урегулировали движение, парковку. Постепенно, шаг за шагом, самая главная проблема Москвы не то чтобы решена, но она потихоньку начинает отступать. И это самый важный тренд, который говорит о том, что мы на правильном пути. Впереди много работы, но мы уже понимаем и чувствуем, что необходимо делать, как делать для того, чтобы главная проблема Москвы - транспорт - стала достоинством нашего города и мы гордились бы своей транспортной системой", - приводит слова Собянина АГН "Москва".