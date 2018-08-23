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Равные условия для всех москвичей: что нужно знать о программе "Мой район"

15:22
  • четверг
  • 23 августа 2018

Подготовка к реализации масштабной программы "Мой район" идёт в каждом уголке столицы. Задача – создать равные условия для жителей всех районов Москвы, причем на максимально высоком уровне. На сайте мэра столицы можно посмотреть, как за 8 лет изменился ваш район, что планируется дальше, а также оставить пожелания.

С высоты птичьего полета в Люблино можно влюбиться - зеленые зоны вперемешку с рядами белых многоэтажек. А местные жители с любовью к своему району говорят даже о проблемах. Парк возле исторической усадьбы и пруд - то, чем всегда гордились - сейчас нуждаются в благоустройстве.

Юрий - коренной москвич. Он хорошо помнит излюбленные места рыбаков. Очистить пруд, чтобы в нем снова водился судак, щуки и даже сомы, люди теперь просят городские власти. За пределами парка обновление уже началось.

Любоваться видами на благоустроенный сквер у станции метро "Люблино" теперь можно даже из спортивного зала. Этот новый физкультурно-оздоровительный комплекс строили почти 4 года, и уже в конце августа он примет первых посетителей. Здесь только самые современные тренажеры последнего поколения. У каждого - специальный дисплей, по которому можно следить, правильно ли ты делаешь упражнения, даже без участия тренера. Благодаря этому привести себя в спортивную форму смогут даже те, у кого ее нет.

В шаговой доступности - не только новый спортзал. После капитального ремонта  открылся культурный центр. Это пример того, как из районного ДК можно сделать современную площадку для творчества. Здесь теперь арт-платформа. А жилые кварталы в Люблине ждут реновации. 7 стартовых площадок, более 150 адресов - те, где другими мерами уже не обойтись. Эта тема - одна из главных на встрече в районной управе с Сергеем Собяниным.

Валентина Леонтьевна свой вопрос задать мэру лично не успела - поэтому решила написать. В местной библиотеке для этого все есть. За компьютерами - продвинутые пенсионеры - те, кто уже принял участие в программе "Московское долголетие". А теперь осваивают и "Мой район". Сообща решили оставить свой наказ, чтобы к осени у них на улицах оборудовали остановки общественного транспорта. Крытые - на случай дождя - и умные.

А пережившая девчонкой войну Галина Ермилова просит не забыть и память о том времени - мемориал павшим за родину работникам литейно-механического завода, где в советские годы трудилась и она сама. Предприятия давно уже нет, а вот стела осталась. Теперь памятник обещают включить в программу благоустройства. Чтобы весь район был не хуже, чем центр Москвы.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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Мемориал павшим за родину работникам литейно-механического завода
Район Люблино
Район Люблино
Район Люблино
Район Люблино
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