ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как выглядит старейшая трамвайная остановка Москвы после реставрации

15:11
  • четверг
  • 23 августа 2018

В Москве отреставрировали старинную трамвайную остановку. Здание с чугунными колоннами, замысловатыми английскими окнами, мезонином и часами напоминает маленький вокзал. Сто лет назад к нему подъезжали трамваи на паровой тяге.

Чугунные капители и решётки, классическая композиция – сегодня в этом необычном здании в Красностуденческом проезде непосвящённый прохожий вряд ли угадает трамвайную остановку. А 100 назад для москвичей они были привычным явлением. Реставраторы начали работать с архивами и мутными фотографиями 50-х годов - более ранних не нашлось. Но оказалось, что свою историю способно рассказать само здание, передает "ТВ Центр".

В центре была билетная касса, а по бокам - павильоны для ожидания. Позже зона для пассажиров оказалась посередине. Здесь она и останется, а в боковых частях появятся кафе. Их владелец вложил немало средств в реставрацию, зато теперь будет платить за аренду 1 рубль за квадратный метр - таковы условия городской программы. Благодаря ей у города появился еще один памятник культурного наследия. Теперь в этом списке не только железнодорожные вокзалы и станции метро, но и одна из старейших трамвайных остановок.

"У нас в департаменте были большие споры: неясно, когда это сооружение было создано, стоит ли брать его под госохрану, но нам удалось убедить экспертов, что это произведение искусства, настоящий московский памятник, один из старейших объектов промышленной архитектуры", - отметил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Емельянов.

Сложности возникли потому, что павильон не раз горел, разрушался и перестраивался. В конце прошлого века здесь были киоски, затем здание пришло в запустение. Разбитые окна, разрисованные стены. При этом пассажиры здесь были всегда.

От Бутырской заставы до Петровско-Разумовского. Трамваи ходили здесь еще 127 лет назад. Одно время кондуктором на этом маршруте работал писатель Константин Паустовский. Тогда это был транспорт на паровой тяге - паровичок. Ну а сегодня здесь ходит трамвай номер 27.

Тогда здесь была деревня, а линию называли дачной. Паровичок был очень медленным и ходил редко, поэтому для пассажиров и строили такие павильоны – чтобы отдохнуть и укрыться от непогоды. И хотя сегодня трамваи здесь ходят часто, в ожидании можно хотя бы на 5 минут почувствовать себя жителем той Москвы, неторопливой и спокойной.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
Старейшая трамвайная остановка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение