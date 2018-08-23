Как выглядит старейшая трамвайная остановка Москвы после реставрации

В Москве отреставрировали старинную трамвайную остановку. Здание с чугунными колоннами, замысловатыми английскими окнами, мезонином и часами напоминает маленький вокзал. Сто лет назад к нему подъезжали трамваи на паровой тяге.

Чугунные капители и решётки, классическая композиция – сегодня в этом необычном здании в Красностуденческом проезде непосвящённый прохожий вряд ли угадает трамвайную остановку. А 100 назад для москвичей они были привычным явлением. Реставраторы начали работать с архивами и мутными фотографиями 50-х годов - более ранних не нашлось. Но оказалось, что свою историю способно рассказать само здание, передает "ТВ Центр".

В центре была билетная касса, а по бокам - павильоны для ожидания. Позже зона для пассажиров оказалась посередине. Здесь она и останется, а в боковых частях появятся кафе. Их владелец вложил немало средств в реставрацию, зато теперь будет платить за аренду 1 рубль за квадратный метр - таковы условия городской программы. Благодаря ей у города появился еще один памятник культурного наследия. Теперь в этом списке не только железнодорожные вокзалы и станции метро, но и одна из старейших трамвайных остановок.

"У нас в департаменте были большие споры: неясно, когда это сооружение было создано, стоит ли брать его под госохрану, но нам удалось убедить экспертов, что это произведение искусства, настоящий московский памятник, один из старейших объектов промышленной архитектуры", - отметил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Емельянов.

Сложности возникли потому, что павильон не раз горел, разрушался и перестраивался. В конце прошлого века здесь были киоски, затем здание пришло в запустение. Разбитые окна, разрисованные стены. При этом пассажиры здесь были всегда.

От Бутырской заставы до Петровско-Разумовского. Трамваи ходили здесь еще 127 лет назад. Одно время кондуктором на этом маршруте работал писатель Константин Паустовский. Тогда это был транспорт на паровой тяге - паровичок. Ну а сегодня здесь ходит трамвай номер 27.

Тогда здесь была деревня, а линию называли дачной. Паровичок был очень медленным и ходил редко, поэтому для пассажиров и строили такие павильоны – чтобы отдохнуть и укрыться от непогоды. И хотя сегодня трамваи здесь ходят часто, в ожидании можно хотя бы на 5 минут почувствовать себя жителем той Москвы, неторопливой и спокойной.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".