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СМИ: при атаке в пригороде Парижа погибли мать и сестра нападавшего

13:03
  • четверг
  • 23 августа 2018

Число жертв атаки в коммуне Трап в пригороде Парижа возросло до двух. По данным СМИ, погибшие – мать и сестра нападавшего. Он ликвидирован, ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ.

Два человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в пригороде Парижа, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Ивлин.

Еще один человек серьезно ранен. По данным местных СМИ, погибшими оказались мать и сестра нападавшего.

Злоумышленник был нейтрализован и скончался. По предварительным данным, мужчина ранее был осужден за пропаганду терроризма, но на данный момент эта информация проверяется. Инцидент на настоящее время не квалифицирован как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство".

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