Швейцарский банк Credit Suisse опроверг заморозку российских активов

Швейцарский банк Credit Suisse не замораживал российские активы, а провел реклассификацию, за которой не последовало ни финансовых потерь, ни формирования резервов. В кредитной организации подчеркнули, что считают российский рынок одним из приоритетных.

Швейцарский банк Credit Suisse выпустил заявление, в котором говорится, что ранее появившаяся информация о заморозке российских активов не соответствует действительности. Документ цитирует "Интерфакс".

"После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, подпавшие под данные ограничения, из "активов под управлением" в "активы на доверительном хранении", - сообщили в банке, подчеркнув, что с замораживанием активов подобные операции никак не связаны.

В кредитной организации также отметили, что в результате реклассификации не произошло ни финансовых потерь, ни формирования резервов. В Credit Suisse подытожили, что считают российским рынок одним из приоритетных.

Ранее агенство Bloomberg сообщило, что подразделение Credit Suisse заморозило активы на сумму 5,1 миллиарда франков (пять миллиардов долларов), связанные с Россией. Тогда отмечалось, что решение якобы было принято на фоне введенных Соединенными Штатами санкций против Москвы.