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ИГ взяло на себя ответственность за нападение под Парижем

13:07
  • четверг
  • 23 августа 2018

Ответственность за нападение на людей в пригороде Парижа взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". При это никаких доказательств причастности к случившемуся ИГ не привело. В результате нападения в городе Трап погибли два человека.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на людей в пригороде Парижа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на связанное с исламистами сайт Amaq.

При этом никаких доказательств причастности к инциденту в сообщении не приводится.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина совершил нападение на улице Камиллы Клодель в городе Трап в пригороде Парижа. Погибли два человека. По данным СМИ, ими стали мать и сестра нападавшего.

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