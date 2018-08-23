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В Ставрополе главу отдела СК обвинили в покровительстве преступной группировки

13:35
  • четверг
  • 23 августа 2018

Руководителя следственного отдела по Промышленному району Ставрополя Сергея Антоненко заподозрили в том, что он осуществлял покровительство преступной группировки, в которую входил замначальника регионального управления МВД Владимир Новиков и адвокат. Ранее информация об этом появилась в интернете. Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет инициировал проверку после появления информации в интернете о том, что руководитель следственного отдела по Промышленному району Ставрополя Сергей Антоненко осуществлял покровительство преступной группировки.

"Со слов заявителей, Антоненко осуществлял покровительство преступной группировки с участием сотрудников правоохранительных органов и адвоката,  которые обманным путем продавали дома, квартиры, автомобили без согласия собственников имущества, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению", - говорится в сообщении на сайте СК по Ставропольскому краю.

Как отмечает ведомство, ранее была инициирована другая проверка по аналогичным фактам о якобы незаконной деятельности Антоненко. Она проводится в рамках дела о мошенничестве, где фигурантами являются местный житель, адвокат и замначальника регионального управления МВД Владимир Новиков.

Ранее в Ставрополе подал в отставку председатель Октябрьского райсуда Юрий Макаров. Незадолго до этого в интернете появилось видео с голой женщиной на заправке, которую снимает на телефон мужчина, похожий на Макарова. Сам судья отрицает связь с видео.

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