Унесенных в море супругов из Новороссийска спас капитан Христос

Греческий танкер в Черном море спас семейную пару из Новороссийска, которая несколько дней дрейфовала в море. Капитана судна звали Христос Константинидис.

Команда греческого танкера "Крити Рок" спасла семейную пару из Новороссийска, которая несколько дней дрейфовала в Черном море, сообщает ТАСС.

Известно, что россиянка Надежда Ачапкина и ее муж-армянин Михаил Алавердян вышли в море порыбачить возле мыса Мысхако. Однако, ветер отнес лодку от берега. Несколько дней пара пробыла в море без запасов провизии.

"По словам ребят, все это время они молились. Во время одной из молитв на горизонте появилось судно, которое спасло их", - сообщают местные СМИ.

Символично, что капитана греческого судна звали Христос Константинидис.