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Курс рубля остановил падение после заявлений Центробанка

13:35
  • четверг
  • 23 августа 2018

Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке до конца сентября для снижения колебаний на финансовых рынках. Заявление регулятора остановило падение курса рубля.

Центральный банк перестанет покупать валюту для Минфина с 23 августа и до конца сентября. Как заявил регулятор, такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков.

"Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Банк России отслеживает ситуацию и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Заявление регулятора остановило падение рубля. В четверг доллар на торгах Московской биржи достиг 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года. Курс евро вплотную приблизился к отметке 80 рублей. Опасения участников рынка вызвало негативное влияние на финансовую систему новых санкций США.

По состоянию на 13:34 доллар торгуется на отметке 68,53, евро — 79,25 рубля.

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