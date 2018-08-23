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Подмосковные школы перейдут на пятидневный режим обучения

13:33
  • четверг
  • 23 августа 2018

Минобразования Московской области рекомендовало школам региона перейти на пятидневный режим обучения. Такое пожелание ранее высказали родители учащихся, отметив, что детям нужно больше времени проводить с семьей.

Министерство образования Подмосковья рекомендовало школам региона перейти на пятидневный режим в новом учебном году в связи с высказанными родителями учащихся пожеланиями. Об этом пишет ТАСС.

"Муниципалитеты получили рекомендации от минобразования Московской области, и с 1 сентября 2018 года школы Подмосковья переходят на пятидневный режим обучения", - заявила глава минобразования Подмосковья Марина Захарова.

Она отметила, что родители присылали письма губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбами сделать субботу свободным днем для детей, чтобы те не были перегружены и могли больше времени проводить с семьей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Было выдано более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта различных систем и о благоустройстве территорий. По итогам проверок 89% школ было вынесено около 25 тысяч постановлений об административном наказании с общим штрафом на 195 миллионов рублей.

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