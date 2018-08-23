Подмосковные школы перейдут на пятидневный режим обучения

Минобразования Московской области рекомендовало школам региона перейти на пятидневный режим обучения. Такое пожелание ранее высказали родители учащихся, отметив, что детям нужно больше времени проводить с семьей.

Министерство образования Подмосковья рекомендовало школам региона перейти на пятидневный режим в новом учебном году в связи с высказанными родителями учащихся пожеланиями. Об этом пишет ТАСС.

"Муниципалитеты получили рекомендации от минобразования Московской области, и с 1 сентября 2018 года школы Подмосковья переходят на пятидневный режим обучения", - заявила глава минобразования Подмосковья Марина Захарова.

Она отметила, что родители присылали письма губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбами сделать субботу свободным днем для детей, чтобы те не были перегружены и могли больше времени проводить с семьей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Было выдано более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта различных систем и о благоустройстве территорий. По итогам проверок 89% школ было вынесено около 25 тысяч постановлений об административном наказании с общим штрафом на 195 миллионов рублей.