Гиацинты помогли поддержать чистоту московских водоемов

Красота полезная и натуральная. С начала лета Моссводосток высадил более 10 тысяч водяных гиацинтов на своих очистных сооружениях.

С начала лета на водоемах столицы сотрудники Мосводостока высадили более 10 тысяч цветов гиацинта. Растение имеет ещё одно название - эйхорния. С помощью корневой системы и листьев оно усваивает из воды различные вещества, тем самым очищая её от вредных примесей. В этом году эйхорнию высадили на 45 объектах Мосводостока, передает "ТВ Центр".

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