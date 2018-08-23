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Гиацинты помогли поддержать чистоту московских водоемов

15:25
  • четверг
  • 23 августа 2018

Красота полезная и натуральная. С начала лета Моссводосток высадил более 10 тысяч водяных гиацинтов на своих очистных сооружениях.

С начала лета на водоемах столицы сотрудники Мосводостока высадили более 10 тысяч цветов гиацинта. Растение имеет ещё одно название - эйхорния. С помощью корневой системы и листьев оно усваивает из воды различные вещества, тем самым очищая её от вредных примесей.  В этом году эйхорнию высадили на 45 объектах Мосводостока, передает "ТВ Центр"

В тёплых странах она способна размножаться с невероятной скоростью. Но у нас боится холодной зимы. Поэтому, как только температура достигает 12 градусов, её переносят в теплицу.

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