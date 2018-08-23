ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве проходит акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"

14:48
  • четверг
  • 23 августа 2018

"Семья помогает семье: готовимся к школе!" - благотворительная акция под таким названием стартует сегодня в Москве. Все жители столицы могут помочь нуждающимся собрать детей в школу.

Перед началом учебного года в Москве стартовала благотворительная акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!". Вплоть до 28 августа по всему городу будут работать более 200 пунктов сбора. Там будут принимать вещи, необходимые для учебы - от канцтоваров до детской одежды и обуви.

Акция проходит уже в 11-ый раз. В прошлом году в ней приняли участие более 10 тысяч человек, а также общественные и коммерческие организации. В итоге помощь получили больше девяти тысяч семей.

Посмотреть адреса пунктов сбора можно на сайте московского Департамента труда и социальной защиты населения.

Главное сегодня
Подготовка к школе
Подготовка к школе
Акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"
Акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"
Акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"
Акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"
Акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"
Акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение