В Кремле подтвердили встречу Суркова и Волкера по Украине

Дмитрий Песков подтвердил подготовку новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Информации по месту и времени пока нет, окончательная договоренность еще не достигнута.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку новой встречи помощника российского лидера Владислава Суркова и специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера. Его слова приводит ТАСС.

"Насколько я знаю, там идет подготовка, но пока не имею информации по месту и по времени. Там, по-моему, пока окончательно нет договоренности", - заявил Песков.

При этом грядущую встречу пресс-секретарь охарактеризовал как "регулярную сверку часов", отметив отсутствие "особых продвижений" в урегулировании украинского кризиса.

Это будет пятая встреча Суркова и Волкера. Первая состоялась 21 августа в Минске, вторая и третья прошли в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая была в Дубае 26 января 2018 года.

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