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В Кремле подтвердили встречу Суркова и Волкера по Украине

14:00
  • четверг
  • 23 августа 2018

Дмитрий Песков подтвердил подготовку новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Информации по месту и времени пока нет, окончательная договоренность еще не достигнута.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку новой встречи помощника российского лидера Владислава Суркова и специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера. Его слова приводит ТАСС.

"Насколько я знаю, там идет подготовка, но пока не имею информации по месту и по времени. Там, по-моему, пока окончательно нет договоренности", - заявил Песков.

При этом грядущую встречу пресс-секретарь охарактеризовал как "регулярную сверку часов", отметив отсутствие "особых продвижений" в урегулировании украинского кризиса. 

Это будет пятая встреча Суркова и Волкера. Первая состоялась 21 августа в Минске, вторая и третья прошли в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая была в Дубае 26 января 2018 года.

Ранее Петр Порошенко извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание быстро завершить военную операцию в Донбассе. Как он выразился, ему жаль, что он дал надежду, которая не сбылась.

14 августа глава МИД Германии Хайко Маас обсудил по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. 

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