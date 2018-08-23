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В Курске после военного парада перевернулся Т-34

14:19
  • четверг
  • 23 августа 2018

В Курске после военного парада при погрузке перевернулся танк Т-34. Механик-водитель не пострадал. Машину в итоге благополучно поставили обратно на трал и доставили в пункт дислокации.

В штабе Западного военного округа сообщили об аварии танка Т-34 после завершения военного парада в Курске. Заявление цитирует "Интерфакс".

"23 августа около 12:10 по Москве в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся", - рассказали в штабе.

Там добавили, что механик-водитель не пострадал. В итоге танк погрузили обратно на трал и благополучно доставили в пункт дислокации.

Днем ранее танк сломался в центре Киева. Он направлялся на репетицию парада. Очевидцы сообщили, что боевая машина стояла на улице около двух часов и периодически дымилась. С места происшествия ее эвакуировал тягач.

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