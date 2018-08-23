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МВД: нападение под Парижем не было терактом

14:23
  • четверг
  • 23 августа 2018

Нападение вооруженного ножом мужчины на людей в пригороде Парижа пока не квалифицировано как теракт. У злоумышленника могли быть серьезные психиатрические проблемы.

Нападение на людей в пригороде Парижа пока не квалифицировано как теракт, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, передает РИА Новости.

Преступник мог иметь серьезные психиатрические проблемы, мотивом преступления, предположительно, послужила бытовая ссора.

"Это человек с психиатрическими проблемами, числившийся в Реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера, известный за оправдание терроризма. Но, скорее, в нем доминировала неуравновешенность. Это не тот человек, кто мог бы ответить на требования террористических групп и, в частности, ИГ (запрещена в России – прим. ред.)", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина совершил нападение на улице Камиллы Клодель в городе Трап в пригороде Парижа. Погибли два человека - мать и сестра нападавшего, еще один человек серьезно пострадал. Злоумышленник ликвидирован. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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