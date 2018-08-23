СБУ занялась поиском "агентов Кремля" в соцсетях

Служба безопасности Украины обвинила восемь человек в распространении антиукраинских материалов по материалам из соцсетей. В сообщении ведомства этих людей называют "агентами Кремля" и "антиукраинскими пропагандистами".

СБУ пресекла деятельность "межрегиональной агентурной сети антиукраинских агитаторов", участники которой якобы действовали по указаниям российских спецслужб.

По делу проходят восемь человек - "пророссийских пропагандистов". Они обвиняются в распространении антиукраинских материалов в соцсетях. По данным ведомства, подозреваемые размещали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

"Агитаторы, которых финансировали российские кураторы, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости и столетия восстановления государственности. По замыслу иностранных спецслужб распространение провокационных материалов имело целью побудить к дестабилизации ситуации в некоторых регионах Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Граждан Украины попросили не поддаваться "негативному информационному воздействию" и не верить фейковым новостям.