Трамп рассказал о последствиях объявления ему импичмента

Дональд Трамп, что если ему объявят импичмент, "рынки обрушатся и все станут очень бедными". Ранее бывший адвокат главы Белого дома заявил, что в 2016 году Трамп поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях.

В интервью телеканалу Fox News президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что объявление ему импичмента крайне негативно скажется на экономике страны. Слова главы Белого дома приводит ТАСС.

"Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными", - сказал Трамп.

Ранее его бывший адвокат Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях. Президент США отрицает, что был в курсе этих выплат. Подобное использование средств в обход официального избирательного фонда​ является уголовным преступлением и в перспективе может привести к импичменту.

За всю историю Соединенных Штатов только два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но затем оправданы Сенатом: это Эндрю Джонсон в 1868 году по делу о незаконной отставке военного министра и Билл Клинтон в 1998-1999 годах по делу о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в ситуации с Моникой Левински. В 1974 президент Ричард Никсон был также представлен к импичменту по делу о Уотергейтском скандале, но затем ушел в отставку до рассмотрения вопроса Сенатом.