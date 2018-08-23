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В Донбассе прошел 5-часовой бой, погибли 4 украинских военнослужащих

15:01
  • четверг
  • 23 августа 2018

В Минобороны Украины сообщили о гибели четырех украинских военнослужащих в Луганской области в результате пятичасового боя. В Киеве утверждают, что отбили атаку противника на свои позиции, однако у ЛНР - прямо противоположная версия боя.

В Луганской области Украины в результате затяжного боя с ВС ЛНР погибли четверо украинских военнослужащих, передает "Интерфакс".

По информации Минобороны Украины, утром в четверг под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям ВСУ в районе населенного пункта Крымское и попытался захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы. В результате пятичасового боя погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различной степени.

"Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются", - сообщил спикер министерства Дмитрий Гуцуляк.

У Минобороны ЛНР - прямо противоположная версия боя. В ведомстве сообщили о попытке прорыва ВСУ позиций ополчения в районе поселка Желобок. По данным Луганска, в бою погибли трое украинских военнослужащих и четверо были ранены.

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