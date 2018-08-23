ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кандидат Собянин предложил создать в Москве "народный" каршеринг

15:01
  • четверг
  • 23 августа 2018

"Народный" каршеринг предложил создать в Москве кандидат в мэры Сергей Собянин. По его мнению, эта идея может прижиться в столице.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин предложил создать в городе "народный" каршеринг. Об этом он сказал в четверг на встрече с экспертным сообществом в своем избирательном штабе, передает ТАСС. Суть "народного" каршеринга заключается в том, что горожане смогут сдавать свои автомобили в аренду в свободное время.

"В мире ведутся проработки новой идеи, когда сам гражданин в течение дня сдает свой автомобиль в аренду. Вы приехали на работу, у вас машина стоит на платной парковке и съедает ваши денежки. Вместо того, чтобы платить за парковку, вы могли бы получить доходы путем сдачи этой машины в систему каршеринга", - рассказал Собянин.

Он предложил создать специальную платформу, где москвичи смогут указать время сдачи автомобиля в аренду, а также радиус передвижения.

"Пока нигде в мире такая система еще не носит массового характера, но первые эксперименты проводятся. Мне кажется, в Москве она могла бы быть востребована. Давайте вместе поработаем над этой идеей, возможно, она тоже приживется в Москве", - отметил Собянин (цитата по "Интерфаксу").

Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Машины для аренды (каршеринг)
Машины для аренды (каршеринг)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение