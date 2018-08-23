Кандидат Собянин предложил создать в Москве "народный" каршеринг

"Народный" каршеринг предложил создать в Москве кандидат в мэры Сергей Собянин. По его мнению, эта идея может прижиться в столице.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин предложил создать в городе "народный" каршеринг. Об этом он сказал в четверг на встрече с экспертным сообществом в своем избирательном штабе, передает ТАСС. Суть "народного" каршеринга заключается в том, что горожане смогут сдавать свои автомобили в аренду в свободное время.

"В мире ведутся проработки новой идеи, когда сам гражданин в течение дня сдает свой автомобиль в аренду. Вы приехали на работу, у вас машина стоит на платной парковке и съедает ваши денежки. Вместо того, чтобы платить за парковку, вы могли бы получить доходы путем сдачи этой машины в систему каршеринга", - рассказал Собянин.

Он предложил создать специальную платформу, где москвичи смогут указать время сдачи автомобиля в аренду, а также радиус передвижения.

"Пока нигде в мире такая система еще не носит массового характера, но первые эксперименты проводятся. Мне кажется, в Москве она могла бы быть востребована. Давайте вместе поработаем над этой идеей, возможно, она тоже приживется в Москве", - отметил Собянин (цитата по "Интерфаксу").