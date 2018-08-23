СК просит о заочном аресте предполагаемого заказчика теракта в питерском метро

Следствие просит заочно арестовать предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, лидера группировки "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад" Сирожиддина Мухтарова и его родственника.

Следственный комитет просит избрать заочный арест предполагаемому заказчику теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддину Мухтарову и его родственнику, об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Лидер группировки "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад" Сирожиддин Мухтаров обвиняется по статье "Содействие террористической деятельности", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 15 человек и еще более 50 пострадали. Взрыв совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, он погиб во время теракта.