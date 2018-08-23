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Найденная в тундре на Ямале девочка две недели питалась ягодами

15:38
  • четверг
  • 23 августа 2018

Пропавшая в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе 15-летняя девочка найдена живой. Она две недели питалась ягодами, пока искала дорогу домой, сообщили в Следственном комитете.

В ЯНАО нашли девочку, которая 8 августа ушла из дома и потерялась в тундре. В среду вечером ее нашли в истощенном состоянии и отправили в больницу.

"С ее слов, все это время она искала дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами", - рассказали в региональном управлении СК.

По данным следователей, 15-летняя девочка ушла из своего чума (шатра) две недели назад и отправилась к брату, который живет в тундре в шести-семи километрах от ее дома. До места девочка не добралась, домой она также не вернулась.

Родители пытались найти ее самостоятельно, но спустя три дня обратились в экстренные службы. Поиски пропавшей велись на земле и с воздуха с 11 августа, в них участвовали спасатели, полицейские, родственники девушки, а также добровольцы.

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Найденная в тундре Ямала девочка (в центре)
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