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В горах Северной Осетии пропала группа альпинистов

15:34
  • четверг
  • 23 августа 2018

В Северной Осетии трое альпинистов из Краснодарского края перестали выходить на связь при восхождении на гору Галдор. Сигналов бедствия от них не поступало. К поискам привлекли авиацию МЧС, облет местности завершился безрезультатно.

В главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Северной Осетии сообщили о пропаже в горах региона участников сборов федерации альпинизма Краснодарского края. Заявление ведомства цитирует РИА "Новости".

"Три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор (4238 метров над уровнем моря). В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали", - рассказали в МЧС.

Там добавили, что альпинисты не были зарегистрированы в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России. 21 августа к поисковым работам была привлечена авиация, однако облет местности завершился безрезультатно. Поиски пропавших продолжаются.

14 августа стало известно, что четверо туристов из Кемерова, которые были заблокированы из-за непогоды в горах Алтая на высоте в четыре тысячи метров, спасены - их спустили на стоянку у подножия. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

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