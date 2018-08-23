Захарова рассказала о "жутких процедурах досмотра" Бутиной

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала о процедуре досмотра россиянки Марии Бутиной в тюрьме США, которую дипломат назвала жуткой. По ее словам, у гражданки России, в частности, отобрали одежду, еду и предметы личной гигиены. Также ее держали в карантинной камере 12 часов без еды. Захарова сказала, что только после принятых российскими дипломатами усилий, условия содержания были несколько улучшены.

Россия призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию с задержанием россиянки Марии Бутиной в США. Об этом, как передает "Интерфакс", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы надеемся, что международное сообщество обратит внимание на унижающие человеческое достоинство действия и произвол правоохранительных органов США в отношении россиянки", - подчеркнула она.

Дипломат добавила, что Москва со своей стороны продолжит работу по защите прав и законных интересов Бутиной. Она напомнила, что 17 августа гражданку России без какого-либо предварительного уведомления перевели в другую тюрьму. Там ее поместили в одиночную камеру, "которая предназначена для опасных преступников-рецидивистов".

"Перед этим российскую гражданку насильно заставили пройти через унизительные, я бы сказала, жуткие - я знакома с подробностями, - жуткие процедуры досмотра", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, у Бутиной отобрали все вещи, в том числе, одежду, еду, предметы личной гигиены. Ее держали в карантинной камере 12 часов без еды.

"Одновременно игнорировали любые просьбы россиянки о срочной медицинской помощи, что повлияло на ухудшение ее здоровья", - сказала Захарова.

Спикер МИД напомнила, что только после принятых российскими дипломатами усилий, включая "жесткий демарш Госдепартаменту и посольству США в Москве, наконец прекратились обыски с раздеванием, ночные проверки, были также несколько улучшены условия содержания - Бутину перевели в одиночную камеру с окнами, где поддерживается соответствующая требованиям температура".

"Тюремная администрация пообещала разрешить ей звонки родственникам", - добавила Захарова.

"Мы вновь требуем оказать Марии Бутиной всю необходимую помощь и закрыть политически мотивированное уголовное дело. Мы надеемся, что международное сообщество обратит внимание на унижающие человеческое достоинство действия и произвол правоохранительных органов США в отношении россиянки. Со своей стороны продолжим работу по защите ее прав и законных интересов", — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Россиянку Бутину арестовали по надуманным обвинениям в шпионаже. В качестве доказательств, в частности, приводилось фото на фоне Капитолия. Прокуратура при этом требует засекретить часть улик по её делу.

18 августа адвокат россиянки Роберт Дрисколл сообщил, что ее перевели в другую тюрьму. Она находится в Александрии в штате Вирджиния. До этого россиянка содержалась в тюрьме в Вашингтоне.