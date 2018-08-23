ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Берлине арестовали заподозренного в терроризме россиянина

16:23
  • четверг
  • 23 августа 2018

Россиянин Магомед-Али, которого задержали 22 августа по подозрению в подготовке теракта в Берлине, арестован. Он будет помещен в камеру предварительного заключения.

Гражданин России по имени Магомед-Али, накануне задержанный в Берлине, будет помещен в камеру предварительного заключения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе германской генпрокуратуры Германии.

"Следственный судья верховного суда принял сегодня решение о предварительном заключении 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али", - отметили в германской генпрокуратуре.

Гражданин России был задержан в Берлине 22 августа по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки. Подозреваемый является уроженцем Чечни. Кроме того, следствие считает, что задержанный был знаком с устроителем теракта в столице Германии в 2016 году. Тогда погибли 12 человек.

Главное сегодня
Полиция Германии проводит задержание
Полиция Германии проводит задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение