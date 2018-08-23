В Берлине арестовали заподозренного в терроризме россиянина

Россиянин Магомед-Али, которого задержали 22 августа по подозрению в подготовке теракта в Берлине, арестован. Он будет помещен в камеру предварительного заключения.

Гражданин России по имени Магомед-Али, накануне задержанный в Берлине, будет помещен в камеру предварительного заключения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе германской генпрокуратуры Германии.

"Следственный судья верховного суда принял сегодня решение о предварительном заключении 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али", - отметили в германской генпрокуратуре.

Гражданин России был задержан в Берлине 22 августа по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки. Подозреваемый является уроженцем Чечни. Кроме того, следствие считает, что задержанный был знаком с устроителем теракта в столице Германии в 2016 году. Тогда погибли 12 человек.